Щеглова (Димбровская) Антонина Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1971
Сын: Щеглов Олег Александрович
Отец ребёнка: Щеглов Александр Николанвич
Тимофеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1976
Дочь: Румянцева Елена Александровна
Отец ребёнка: Щеглов Александр Николанвич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область