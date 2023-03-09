Щеглова (Димбровская) Антонина Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Димбровская) Антонина Казимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1971

Сын: Щеглов Олег Александрович

Отец ребёнка: Щеглов Александр Николанвич

Тимофеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.10.1976

Дочь: Румянцева Елена Александровна

Отец ребёнка: Щеглов Александр Николанвич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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