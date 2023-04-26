Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

02.10.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1848

Дочь: Акулина (старшая) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акулина (младшая) Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1859

Сын: Ермолай Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1862

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1862

Сын: Прохор Иванов

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.10.1866
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от натуральной
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