Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти02.10.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.06.1848
Дочь: Акулина (старшая) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акулина (младшая) Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
25.07.1859
Сын: Ермолай Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.02.1862
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.02.1862
Сын: Прохор Иванов
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Смерть
02.10.1866
Причина смерти: от натуральной