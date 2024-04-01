Сорокина Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1853
Отец ребёнка: Сорокин Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1861
Дочь: (Сорокина) Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Сорокин Семен Григорьевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1864
Дочь: (Сорокина) Анисья Семенова
Отец ребёнка: Сорокин Семен Григорьевич
Смерть
Неизвестно