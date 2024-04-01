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Сорокина Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1853

Сын: Сорокин Владимир Семенов

Отец ребёнка: Сорокин Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
17.09.1861

Дочь: (Сорокина) Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Сорокин Семен Григорьевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.12.1864

Дочь: (Сорокина) Анисья Семенова

Отец ребёнка: Сорокин Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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