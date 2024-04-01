Кононова Евдокия Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Микитенко (Кононова) Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Кононов Исак Тарасов
Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов
Рождение ребёнка
14.10.1871
Дочь: (Кононова) Параскева Тарасова
Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов
Смерть
Неизвестно