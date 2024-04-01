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Кононова Евдокия Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Гавриил Тарасов

Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Тимофей Тарасиев

Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Кононов Елисей Крест. Д. Зарослой Тарасов

Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Микитенко (Кононова) Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Кононов Исак Тарасов

Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Рождение ребёнка
14.10.1871

Дочь: (Кононова) Параскева Тарасова

Отец ребёнка: Кононов Тарас Крест. Д. Зарослой Кононов

Смерть
Неизвестно

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