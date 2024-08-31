Садчикова Степанида Васильева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Садчикова Параскева Павлова
Отец ребёнка: Садчиков Павел Андреев
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Садчикова Елизавета Павлова
Отец ребёнка: Садчиков Павел Андреев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Садчикова Мария Павлова
Отец ребёнка: Садчиков Павел Андреев
Смерть
Неизвестно