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Садчикова Степанида Васильева

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Павел Андреев

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Садчикова Параскева Павлова

Отец ребёнка: Садчиков Павел Андреев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Садчикова Елизавета Павлова

Отец ребёнка: Садчиков Павел Андреев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Садчикова Мария Павлова

Отец ребёнка: Садчиков Павел Андреев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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