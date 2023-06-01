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Максина Фекла Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
13.07.1854

Дочь: Максина (Максина) Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1856

Сын: Максин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1861

Дочь: Максина (Максина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1863

Дочь: Максина (Максина) Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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