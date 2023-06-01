Максина Фекла Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1854
Дочь: Максина (Максина) Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
10.03.1856
Сын: Максин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
06.07.1861
Дочь: Максина (Максина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
05.02.1863
Дочь: Максина (Максина) Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Максин Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно