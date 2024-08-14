Волженина Ксения Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Волженин Евтихий Васильев
Рождение ребёнка
06.07.1907 ст.
Дочь: Волженина Ольга Евтихиева
Отец ребёнка: Волженин Евтихий Васильев
Смерть
Неизвестно