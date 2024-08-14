Волженина Ксения Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Ксения Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Евтихий Васильев

Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.

Сын: Волженин Зотик Евтихиев

Отец ребёнка: Волженин Евтихий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.07.1907 ст.

Дочь: Волженина Ольга Евтихиева

Отец ребёнка: Волженин Евтихий Васильев

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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