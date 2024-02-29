Пилюгин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1961
Дочь: Пилюгина Инна Ивановна
Мать ребёнка: Пилюгина (Шумейко) Александра Степановна
Рождение ребёнка
09.09.1961
Дочь: Пилюгина Инна Ивановна
Мать ребёнка: Пилюгина (Шумейко) Александра Степановна
Рождение ребёнка
09.09.1961
Дочь: Купченко (Пилюгина) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Пилюгина (Шумейко) Александра Степановна
Смерть
Неизвестно