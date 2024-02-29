Пилюгин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1961

Дочь: Пилюгина Инна Ивановна

Мать ребёнка: Пилюгина (Шумейко) Александра Степановна

Рождение ребёнка
09.09.1961

Дочь: Пилюгина Инна Ивановна

Мать ребёнка: Пилюгина (Шумейко) Александра Степановна

Рождение ребёнка
09.09.1961

Дочь: Купченко (Пилюгина) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Пилюгина (Шумейко) Александра Степановна

Смерть
Неизвестно

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