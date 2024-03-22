Hirschorn Shraga F
Место рожденияBobruisk, Bobruisk, Belarus
Дата рождения16.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rachel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rachel
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rachel
Смерть
Неизвестно