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Hirschorn Shraga F

Место рождения

Bobruisk, Bobruisk, Belarus

Дата рождения

16.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1901

Отец: Girshengorn (Hirschorn) Shimon

Мать: (Mogilyansky) Frada

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rachel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rachel

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rachel

Смерть
Неизвестно

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