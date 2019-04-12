Рогожкина (Емелина) Арина (Ирина) Тихоновна
Место рождения
Дата рождения12.04.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1903
Отец: Емелин Тихон Антонович
Крещение
Неизвестно
Крестные - Василий Тихонович Емелин и деревни Аносино Матрона Тихоновна Рубцова (скорее всего сестра)
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогожкин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1934
Сын: Рогожкин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Рогожкин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогожкин Гавриил Алексеевич
Смерть
Неизвестно
Захоронена на старом кладбище Коврова