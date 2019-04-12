Рогожкина (Емелина) Арина (Ирина) Тихоновна 12.04.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРогожкина (Емелина) Арина (Ирина) Тихоновна

Рогожкина (Емелина) Арина (Ирина) Тихоновна

avatar

Место рождения

Эсино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.04.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1903

Отец: Емелин Тихон Антонович

Мать: Емелина Анисья Савельевна

Эсино, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
Неизвестно
Крестные - Василий Тихонович Емелин и деревни Аносино Матрона Тихоновна Рубцова (скорее всего сестра)
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогожкин Гавриил Алексеевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.02.1934

Сын: Рогожкин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Рогожкин Гавриил Алексеевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогожкин Гавриил Алексеевич

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Захоронена на старом кладбище Коврова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.