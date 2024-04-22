Кондратова (Гладилова) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения27.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1886
Отец: Гладилов Василий Уряд. Выс. Камышловского Стефанов
мать записана как Марфа Космина
Бракосочетание
28.01.1908
м. 21 ж. 21 записана как Дарья?
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Татьяна Филиппова
Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
29.01.1912
Дочь: Ксения Филиппова
Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
28.02.1914
Дочь: Евдокия Филипова
Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Кондратов Николай Филипов
Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1918
Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
04.08.1921
Дочь: Лукерья Филипповна
Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно