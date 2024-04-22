Кондратова (Гладилова) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратова (Гладилова) Ирина Васильева

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1886

Отец: Гладилов Василий Уряд. Выс. Камышловского Стефанов

Мать: Коробейникова 1, Гладилова 2? Марфа Николаева

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
мать записана как Марфа Космина
Бракосочетание
28.01.1908

Муж: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

м. 21 ж. 21 записана как Дарья?
Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Татьяна Филиппова

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: Ксения Филиппова

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
28.02.1914

Дочь: Евдокия Филипова

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Кондратов Николай Филипов

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
Около ?.08.1918

Сын: Кондратов Федор Филиппов

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
04.08.1921

Дочь: Лукерья Филипповна

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Кондратов Филипп Казак Выс. Камышловского Алексеев

Смерть
Неизвестно
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