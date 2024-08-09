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Тухтеткин Петр Андреев

Место рождения

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.06.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1855 ст.

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Параскева Иванова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 721 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-Q6?i=720&wc=Q866-FXT%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377648501&cc=1921824
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Головкина (Тухтеткина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFB-8FF?i=10&wc=Q866-J1R%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376684101&cc=1921824
Рождение ребёнка
02.12.1890 ст.

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 124 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFB-Z5J?i=123&wc=Q866-J1R%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376684101&cc=1921824
Рождение ребёнка
04.06.1893 ст.

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 220 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFB-8JC?i=219&wc=Q866-J1R%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376684101&cc=1921824
Рождение ребёнка
17.05.1897 ст.

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

Терелесово, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
ФС МК сн 39 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-SJZ?i=38&wc=Q866-FPS%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376675701&cc=1921824
Смерть
Неизвестно

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