Тухтеткин Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения04.06.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
04.06.1855 ст.
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Параскева Иванова
ФС МК сн 721 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-Q6?i=720&wc=Q866-FXT%3A375541101%2C375541102%2C376745401%2C377648501&cc=1921824
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Головкина (Тухтеткина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
07.09.1887 ст.
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
ФС МК сн 11 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFB-8FF?i=10&wc=Q866-J1R%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376684101&cc=1921824
Рождение ребёнка
02.12.1890 ст.
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
ФС МК сн 124 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFB-Z5J?i=123&wc=Q866-J1R%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376684101&cc=1921824
Рождение ребёнка
04.06.1893 ст.
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
ФС МК сн 220 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFB-8JC?i=219&wc=Q866-J1R%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376684101&cc=1921824
Рождение ребёнка
17.05.1897 ст.
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
ФС МК сн 39 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFS-SJZ?i=38&wc=Q866-FPS%3A375541101%2C375541102%2C376668401%2C376675701&cc=1921824
Смерть
Неизвестно