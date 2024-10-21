Наумова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Наумов Афинодор Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.
Сын: Наумов Финест Афинодорович
Отец ребёнка: Наумов Афинодор Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1843 ст.
Дочь: Наумова Александрия Афинадоровна
Отец ребёнка: Наумов Афинодор Иванович
Смерть
Неизвестно