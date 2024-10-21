Наумова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Афинодор Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Наумов Петр Афинодорович

Отец ребёнка: Наумов Афинодор Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1839 ст.

Сын: Наумов Финест Афинодорович

Отец ребёнка: Наумов Афинодор Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1843 ст.

Дочь: Наумова Александрия Афинадоровна

Отец ребёнка: Наумов Афинодор Иванович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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