Власова (Зиновьева) Анисья Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Зиновьева) Анисья Якимовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.12.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1886 ст.

Отец: Власов Яким Зиновьевич

Мать: Власова Пелагея Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.02.1910 ст.

Муж: Бабурин-Яковлев Григорий Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабурин-Яковлев Григорий Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: Бабурин-Яковлев Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Бабурин-Яковлев Григорий Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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