Власова (Зиновьева) Анисья Якимовна
Место рождения
Дата рождения27.12.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1886 ст.
Бракосочетание
01.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабурин-Яковлев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Сын: Бабурин-Яковлев Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Бабурин-Яковлев Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно