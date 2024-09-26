Волкова (Потапова--) Наталья Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти07.06.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Сафон Потапович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1864 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/42
Рождение ребёнка
12.01.1865 ст.
Дочь: Горбатова (Волкова) Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Павлович
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/3
Рождение ребёнка
09.10.1866 ст.
Дочь: (Волкова) Пераскева Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Павлович
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/86
Рождение ребёнка
23.03.1869 ст.
Дочь: Кириллова (Волкова) Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Павлович
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/178
Восприемник
15.09.1876 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/148
Смерть
07.06.1884 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/51da41ba-3931-480b-be16-57a8b3ed915c/146