Арлов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арлов Иван Андреев

Место рождения

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1679

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Арлов Андрей

Мать: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Арлов Юда Иванов

Мать ребёнка: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Арлов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Арлов Зиновий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Арлов Евсей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1755
Устье, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

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