Арлов Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1679
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Арлов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Арлов Юда Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Арлов Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Арлов Зиновий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Арлов Евсей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1755