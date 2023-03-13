Паскина Федора Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Паскина) Мавра
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Паскина) Марья
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Паскина) Лукерья
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Паскина) Ульяна
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Паскина) Акулина
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Паскинъ Иванъ
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Паскина) Дарья
Отец ребёнка: Паскинъ Петръ