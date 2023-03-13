Паскинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Паскинъ Лазарь
Мать: Паскина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Паскинъ Иванъ
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паскина Федора Максимова