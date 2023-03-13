Паскинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паскинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Паскинъ Лазарь

Мать: Паскина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Паскинъ Иванъ

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Паскина Федора Максимова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паскина Федора Максимова

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