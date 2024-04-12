Совков Григорий Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Около 1924
Рождение ребёнка
?.10.1930
Дочь: Совкова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Совков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна
Рождение ребёнка
?.09.1937
Дочь: Совкова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Совкова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна
Военная служба
С 1941 по 1942
Дата и место призыва Семеновский РВК, Ивановская обл., Семеновский р-н Последнее место службы 110 сд Воинское звание красноармеец Причина выбытия убит Дата выбытия 17.02.1942 Место выбытия Смоленская ... Показать все
Захоронение (военное)
05.04.1942
Рыльково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Рыльково
Смерть
1942
Игумново, Износковский муниципальный район, Калужская область
Оставлен на поле боя