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Совков Григорий Арсеньевич

Место рождения

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Совков Арсений Николаевич

Мать: Совкова Евгения Николаевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна

Рождение ребёнка
?.10.1930

Дочь: Совкова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1934

Сын: Совков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
?.09.1937

Дочь: Совкова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Совкова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Совкова Наталья Андреевна Евгеньевна

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Военная служба
С 1941 по 1942
Дата и место призыва Семеновский РВК, Ивановская обл., Семеновский р-н Последнее место службы 110 сд Воинское звание красноармеец Причина выбытия убит Дата выбытия 17.02.1942 Место выбытия Смоленская ... Показать все
Захоронение (военное)
05.04.1942
Рыльково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Рыльково
Смерть
1942
Игумново, Износковский муниципальный район, Калужская область
Оставлен на поле боя
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