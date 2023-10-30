Бижка Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бижка Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бижка Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бижка Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бижка Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850