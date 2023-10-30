Бижка Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бижка Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бижка Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бижка Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бижка Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бижка Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бижка Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Бижка Григорий Матвеевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бижка Григорий Матвеевич

Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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