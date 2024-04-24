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Астраханцев Евстафий Гаврилович

Место рождения

Постниково, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Постниково, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Постниково, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
17.01.1862 ст.

Жена: Астраханцева (Дубровская) Мария Александровна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 19 | № 4. 17 января 1862 г. Крестьянин Колыонской волости деревни Постниковой Евстафий Гаврилов Астраханцев православного вероисповедания первым браком 19 лет и Колыонской волости... Показать все
Смерть
Неизвестно
Постниково, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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