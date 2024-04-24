Астраханцев Евстафий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1862 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 19 | № 4. 17 января 1862 г. Крестьянин Колыонской волости деревни Постниковой Евстафий Гаврилов Астраханцев православного вероисповедания первым браком 19 лет и Колыонской волости... Показать все
Смерть
Неизвестно