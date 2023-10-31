Елякина (Аршинова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Аршинов Семен Фирсович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
14.10.1858
Дочь: Елякина Анастасия Ермиловна
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1860
Дочь: Елякина Мария Ермиловна
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
Рождение ребёнка
15.12.1862
Дочь: Елякина Анастасия Ермиловна
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1865
Дочь: Елякина Феодосия Ермиловна
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1868
Сын: Елякин Григорий Ермилович
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
Рождение ребёнка
30.03.1870
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
свидетельство выдано 22.07.1944
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Елякина Евдокия Ермиловна
Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович
свидетельство выдано 24.01.1948
Смерть
Неизвестно