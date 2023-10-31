Елякина (Аршинова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлякина (Аршинова) Анна Семеновна

Елякина (Аршинова) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Аршинов Семен Фирсович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1858

Дочь: Елякина Анастасия Ермиловна

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1860

Дочь: Елякина Мария Ермиловна

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1862

Дочь: Елякина Анастасия Ермиловна

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.05.1865

Дочь: Елякина Феодосия Ермиловна

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1868

Сын: Елякин Григорий Ермилович

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1870

Сын: Елякин Георгий Ермилович

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
свидетельство выдано 22.07.1944
Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Елякина Евдокия Ермиловна

Отец ребёнка: Елякин Ермил Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
свидетельство выдано 24.01.1948
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close