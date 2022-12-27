Туркестанова (Аргамакова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Аргамакова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркестанова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Потёмкина (Туркестанова) Софья Александровна

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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