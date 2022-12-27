Туркестанова (Аргамакова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркестанова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Потёмкина (Туркестанова) Софья Александровна
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно