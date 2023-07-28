Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения06.05.1729
Дата смерти30.04.1801
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1729
Отец: Иван Андреев
МК-1729 06.05.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын Димитрий МК-1801 30.04.1801 Деревни Урвихина отставной солдат Дмитрей Иванов 85 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1801
МК-1801 30.04.1801 Деревни Урвихина отставной солдат Дмитрей Иванов 85 лет неизвестною болезнию