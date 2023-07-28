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Дмитрий Иванов

Место рождения

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

06.05.1729

Дата смерти

30.04.1801

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1729

Отец: Иван Андреев

Мать: Вторая Жена Анна Александрова

Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1729 06.05.1729 Деревни Урвихина у крестьянина Ивана Андреева сын Димитрий МК-1801 30.04.1801 Деревни Урвихина отставной солдат Дмитрей Иванов 85 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
30.04.1801
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1801 30.04.1801 Деревни Урвихина отставной солдат Дмитрей Иванов 85 лет неизвестною болезнию

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