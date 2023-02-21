Елецкая Мария Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкая Мария Сергиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Ямпольская Александра Степановна

Отец ребёнка: Елецкий Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елецкий Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елецкий Степан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елецкий Степан Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
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