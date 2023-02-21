Елецкая Мария Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Ямпольская Александра Степановна
Отец ребёнка: Елецкий Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно