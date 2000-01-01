Елецкий Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкий Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Ямпольская Александра Степановна

Мать ребёнка: Елецкая Мария Сергиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елецкая Мария Сергиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елецкая Мария Сергиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елецкая Мария Сергиева

Работа или профессия
Неизвестно
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