Широкова (Баравеева) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения24.01.1895 ст.
Дата смертиПосле 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1895 ст.
Отец: Баравеев Павел Антонович
Мать: Баравеева Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
10.08.1912 ст.
Сын: Широков Василий Никитович
Отец ребёнка: Широков Никита Михайлович
Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1937