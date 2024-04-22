Широкова (Баравеева) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШирокова (Баравеева) Мария Павловна

Широкова (Баравеева) Мария Павловна

Место рождения

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.01.1895 ст.

Дата смерти

После 1937

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1895 ст.

Отец: Баравеев Павел Антонович

Мать: Баравеева Фекла Егоровна

Безобразово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.08.1912 ст.

Сын: Широков Василий Никитович

Отец ребёнка: Широков Никита Михайлович

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
После 1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close