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Вытченко Федор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна

Рождение ребёнка
03.06.1890

Сын: Вытченко Марфа Федоровна

Мать ребёнка: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна

Петруши, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1897

Дочь: (Вытченко) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна

Петруши, Чернігівська область

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