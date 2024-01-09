Вытченко Федор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1890
Мать ребёнка: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна
Рождение ребёнка
19.01.1897
Дочь: (Вытченко) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: (Бывалькевичева) Марфа Филиповна