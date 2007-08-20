Скалова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1924
Дата смерти20.08.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.08.2007
Иваново, Иваново, Ивановская область