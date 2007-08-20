Скалова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкалова Екатерина Дмитриевна

Скалова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1924

Дата смерти

20.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.2007
Иваново, Иваново, Ивановская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.