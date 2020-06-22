Бахирко (Моисеенко) Нина Анатольевна 04.02.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахирко (Моисеенко) Нина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1955

Дата смерти

22.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955

Отец: Моисеенко Анатолий Иосифович

Мать: Моисеенко Екатерина Елизаровна

Рождение ребёнка
22.05.1973

Дочь: Галанина (Бахирко) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Бахирко Михаил Александрович

Рождение ребёнка
31.08.1975

Дочь: Савгачёва (Бахирко) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Бахирко Михаил Александрович

Смерть
22.06.2020

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