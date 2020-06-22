Бахирко (Моисеенко) Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1955
Дата смерти22.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1955
Рождение ребёнка
22.05.1973
Дочь: Галанина (Бахирко) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бахирко Михаил Александрович
Рождение ребёнка
31.08.1975
Дочь: Савгачёва (Бахирко) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Бахирко Михаил Александрович
Смерть
22.06.2020