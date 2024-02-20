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(Аянот-Мл.) Сарра Саввична

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1887

Отец: Аянот Савва Георгиевич

Мать: Аянот Евдокия Федоровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-68,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-5
Смерть
Неизвестно
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