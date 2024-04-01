Черенщиков Яков Казак Р. Ганькина Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщиков Яков Казак Р. Ганькина Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

16.02.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Черенщиков Василий Сергеев

Мать: Черенщикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенщикова) Фалицата Яковлева

Мать ребёнка: Черенщикова (Баталова) Феодосия Степанова

Муч Филицаты Римской 25 янв, дев Агафья Васильева Черенщикова
Бракосочетание
07.02.1837

Жена: Черенщикова (Баталова) Феодосия Степанова

Смерть
16.02.1851
42 года, от рака

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