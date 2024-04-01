Черенщиков Яков Казак Р. Ганькина Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти16.02.1851
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Черенщиков Василий Сергеев
Мать: Черенщикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенщикова) Фалицата Яковлева
Мать ребёнка: Черенщикова (Баталова) Феодосия Степанова
Муч Филицаты Римской 25 янв, дев Агафья Васильева Черенщикова
Бракосочетание
07.02.1837
Смерть
16.02.1851
42 года, от рака