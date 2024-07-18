Сальников Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1936
Дочь: (Сальникова Манженко) Нинель Ивановна
Мать ребёнка: (Гуссар Сальникова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
27.01.1942
Сын: Сальников Валерий Иванович
Мать ребёнка: (Гуссар Сальникова) Зинаида Петровна
Смерть
1979