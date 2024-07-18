Сальников Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1936

Дочь: (Сальникова Манженко) Нинель Ивановна

Мать ребёнка: (Гуссар Сальникова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1942

Сын: Сальников Валерий Иванович

Мать ребёнка: (Гуссар Сальникова) Зинаида Петровна

Смерть
1979

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