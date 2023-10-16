Остапенко Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1869

Сын: Остапенко Мануил Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: Легейда Ефросиния Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1877

Сын: Остапенко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Лукьяненко Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1882

Дочь: Остапенко Стефанида Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1887

Дочь: Остапенко Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Остапенко Макарий Митрофанович

Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович

Переясловка, Чернігівська область
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