Остапенко Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1869
Сын: Остапенко Мануил Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: Легейда Ефросиния Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
07.09.1877
Сын: Остапенко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Лукьяненко Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
06.11.1882
Дочь: Остапенко Стефанида Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
22.12.1887
Дочь: Остапенко Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Остапенко Макарий Митрофанович
Отец ребёнка: Остапенко Митрофан Антонович