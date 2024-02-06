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Белых Анна Григорьевна
Белых Анна Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1920
Пол
Женский
Отец
Белых Григорий Назарович
1899 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920
Отец:
Белых Григорий Назарович
Мать: не указана
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