Белых Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1920

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1920

Отец: Белых Григорий Назарович

Мать: не указана

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