Мельникова Римма
Место рожденияПензенская обл.
Дата рожденияОколо 1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Сергей
Рождение ребёнка
Около 1985
Дочь: (Мельникова) Юлия
Отец ребёнка: Мельников Сергей
Рождение ребёнка
1986
Дочь: (Мельникова) Олеся
Отец ребёнка: Мельников Сергей
Пенза, город Пенза, Пензенская область