Мельникова Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Римма

Место рождения

Пензенская обл.

Дата рождения

Около 1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей

Рождение ребёнка
Около 1985

Дочь: (Мельникова) Юлия

Отец ребёнка: Мельников Сергей

Рождение ребёнка
1986

Дочь: (Мельникова) Олеся

Отец ребёнка: Мельников Сергей

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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