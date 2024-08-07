Савинкова Агриппина Андреевна 1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинкова Агриппина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Павел Кононович

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Савинков Николай Павлович

Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1847
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1849 ст.

Сын: Савинков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.03.1852 ст.

Сын: Савинков Никифор Павлович

Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.23об-24 родился Никифор родители: Павел Кононович Савинков/ Агриппина Андреевна восприемники: Матвей Иосифович Корабельников, солдатка Анна Дмитриевна Лапшина (?) или Лешин... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1855 ст.

Дочь: (Савинкова) Акилина Павловна

Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.49об-50 восприемники: Матвей Иосифович Корабельников, солдатка Анна Леньшина
Смерть
Неизвестно

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