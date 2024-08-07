Савинкова Агриппина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Савинков Николай Павлович
Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович
Место жительства
1847
Рождение ребёнка
05.10.1849 ст.
Сын: Савинков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович
Рождение ребёнка
14.03.1852 ст.
Сын: Савинков Никифор Павлович
Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.23об-24 родился Никифор родители: Павел Кононович Савинков/ Агриппина Андреевна восприемники: Матвей Иосифович Корабельников, солдатка Анна Дмитриевна Лапшина (?) или Лешин... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1855 ст.
Дочь: (Савинкова) Акилина Павловна
Отец ребёнка: Савинков Павел Кононович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.49об-50 восприемники: Матвей Иосифович Корабельников, солдатка Анна Леньшина
Смерть
Неизвестно