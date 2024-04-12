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Баранов Константин Иванович

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.11.1909

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1909

Отец: Баранов Иван Иринархович

Мать: Баранова Анастасия Фаддеевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
03.11.1909
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Любовь Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1945
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