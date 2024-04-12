Баранов Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения02.11.1909
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1909
Крещение
03.11.1909
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Любовь Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1945