Лукин Дорофей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин Дорофей Ларионович

Лукин Дорофей Ларионович

Место рождения

д. Фефиловская

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Лукиных Ларион Зиновьевич

Мать: не указана

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лукин Лаврентий Дорофеевич

Мать ребёнка: Лукина Матрона Сидоровна

д. Большое Раменье Пронинской волости Бакшеевского сельского общества Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Матрона Сидоровна

д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close