Лукин Дорофей Ларионович
Место рожденияд. Фефиловская
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Лукиных Ларион Зиновьевич
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лукин Лаврентий Дорофеевич
Мать ребёнка: Лукина Матрона Сидоровна
д. Большое Раменье Пронинской волости Бакшеевского сельского общества Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Матрона Сидоровна
д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно