Власов Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.?

Отец: не указан

Мать: Власова Татьяна Николаевна

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