Кондратьев Никита Тимофеев 16.09.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Никита Тимофеев

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.09.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1905 ст.

Отец: Кондратьев Тимофей Андреев

Мать: Кондратьева (Емельянова) Татьяна Кузьмина

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Тимофей Андреев Кодратьев? и законная жена его Татьяна Космина,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Пелагея

Крещение
18.09.1905 ст.
Села Уратьмы Митрофановской церкви священник Александр Григорьев Страхов и деревни Нератовки крестьянская девица Мария Андреева Кодратьева
Смерть
Неизвестно

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