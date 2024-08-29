Кондратьев Никита Тимофеев
Место рождения
Дата рождения16.09.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1905 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Тимофей Андреев Кодратьев? и законная жена его Татьяна Космина,оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратьева Пелагея
Крещение
18.09.1905 ст.
Села Уратьмы Митрофановской церкви священник Александр Григорьев Страхов и деревни Нератовки крестьянская девица Мария Андреева Кодратьева
Смерть
Неизвестно