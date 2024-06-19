Рябова (Липкарт) Анастасия
Место рождения
Дата рождения07.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1989 по 1996
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение
07.03.1989
Место жительства
С 07.03.1989 по ?.10.1989
Место жительства
С 1996
Образование
09.10.2008
Барнаульский торгово-экономический колледж
Бракосочетание
16.09.2010
Рождение ребёнка
06.08.2011
Сын: Панчук Данил
Отец ребёнка: Панчук Дмитрий Александрович
Развод
13.10.2016
Бракосочетание
31.12.2017
Рождение ребёнка
19.10.2018
Дочь: (Рябова) София
Отец ребёнка: Рябов Михаил Викторович