Рябова (Липкарт) Анастасия 07.03.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябова (Липкарт) Анастасия

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

07.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1989 по 1996
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение
07.03.1989

Отец: Липкарт Сергей Алексеевич

Мать: Липкарт (Пономарёва) Елена Владимировна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 07.03.1989 по ?.10.1989
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1996
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Образование
09.10.2008
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Барнаульский торгово-экономический колледж
Бракосочетание
16.09.2010

Муж: Панчук Дмитрий Александрович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.08.2011

Сын: Панчук Данил

Отец ребёнка: Панчук Дмитрий Александрович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Развод
13.10.2016

Муж: Панчук Дмитрий Александрович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
31.12.2017

Муж: Рябов Михаил Викторович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.10.2018

Дочь: (Рябова) София

Отец ребёнка: Рябов Михаил Викторович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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