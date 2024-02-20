(Зипир) Мария Семеновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Зипир Семен Георгиевич
Мать: Зипир София Николаевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
19.07.1909
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.10.1911
Сын: Тохтамыш Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Харлампиевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
31.05.1913
Дочь: Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Харлампиевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно