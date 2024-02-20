(Тохтамыш) Феодора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Феодора Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

31.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1913

Отец: Тохтамыш Константин Харлампиевич

Мать: Мария Семеновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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