Ремнев Иван Иванович ?.02.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ремнев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремнева (Пожиткова) Евдокия Ильинична

Бракосочетание
05.11.1917 ст.

Жена: Ремнева (Пожиткова) Евдокия Ильинична

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/24
Смерть
Неизвестно

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