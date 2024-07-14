Ремнев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1917 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1862c19f-409c-40a6-83a9-1d7c7e6ed6c8/24
Смерть
Неизвестно