Осипова Феодосия Степановна / Стефановна
Место рождения
Дата рождения23.05.1878 ст.
Дата смерти09.06.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.05.1878 ст.
дата крещения - 24.05.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянский сын Иван Иванович и крестьянская девица Сигк... Показать все
Смерть
09.06.1878 ст.
дата погребения - 11.06.1878 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 20 дней причина - от колотья Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все