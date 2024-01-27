Демиденко (Штефан) Татьяна Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демиденко (Штефан) Татьяна Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Штефан Никита

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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