Балданов Бабу Дагбаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балданов Бабу Дагбаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: Цыдыпова Бадма

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