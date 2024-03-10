Глазырина Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина Акилина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Глазырин Степан Федорович

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Глазырин Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Глазырин Семен Федорович

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Глазырина Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Глазырин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Федор Сысоевич

Смерть
Неизвестно
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