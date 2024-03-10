Глазырина Акилина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Глазырин Степан Федорович
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Глазырина Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Глазырин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Глазырин Федор Сысоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно