Киселева Пелагея Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Пелагея Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

31.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Киселев Александр Константинович

Рождение ребёнка
19.10.1856

Дочь: (Киселева) Фёкла Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Константинович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1860

Сын: Киселев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Константинович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1861

Дочь: (Киселева) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Константинович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
31.01.1866
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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