Киселева Пелагея Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти31.01.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 10.08.1850
Рождение ребёнка
19.10.1856
Дочь: (Киселева) Фёкла Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Константинович
Рождение ребёнка
25.01.1860
Сын: Киселев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр Константинович
Рождение ребёнка
03.11.1861
Дочь: (Киселева) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Константинович
Смерть
31.01.1866